691 nye coronatilfælde - indlagte stiger med tre til 211

Positivprocenten har siden 1. februar ligget på et stabilt niveau mellem 0,30 og 0,50.

Det samme stabile niveau ses i antallet af indlagte.

Søndag er der 211 indlagte coronapatienter. Det er en stigning på tre personer i forhold til lørdagens opgørelse.

Den seneste måned har antallet af indlagte været mellem 179 og 237 personer.

- Jeg tænker, at tallene er ret konstante i forhold til det niveau, vi har set de sidste fire uger, siger overlæge Christian Wamberg, intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital.

Det vidner ifølge overlægen om, at Danmark befinder sig et "godt sted" i forhold til andre lande, der for tiden ser en tredje bølge af coronasmitte.

- Vi har stor coronadisciplin og er gode til at overholde de restriktioner, myndighederne anbefaler os. Det kommer os til gavn i form af lave smittetal, siger Christian Wamberg.

Der er registreret yderligere to coronarelaterede dødsfald siden lørdagens opgørelse.

Samlet set er 2441 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.

Påskehøjtiden kan ifølge Christian Wamberg endnu nå at vise sig i form af flere smittede de kommende dage.

Genåbningen i tirsdags af liberale erhverv som frisører og massører kan ifølge overlægen også vise sig i form af en stigning i smittetallene om en uge eller to.

Selv om situationen på sygehusene er langt fra scenariet om 870 indlagte i midten af april, som var med i en tidligere ekspertberegning, ser overlægen ingen grund til at fremskynde genåbningen ud over det aftalte.

- Hvis vi vil have en kontinuerlig og fornuftig oplukning af samfundet, bør vi fortsætte efter den plan, der er lagt.

- Jeg tror, det er nemmere at åbne langsomt end at åbne for meget og så være nødsaget til at gå tilbage og starte forfra, hvis smitten eksploderer, siger Christian Wamberg.

Tallene fra Statens Serum Institut viser, at 868.461 danskere - 14,9 procent af befolkningen - har fået mindst ét af to vaccinestik.

Heraf har 445.566 personer - svarende til 7,6 procent - fået begge stik og anses for færdigvaccineret.