688.000 danskere får både feriepenge og 1000 skattefri kroner

I juni besluttede et politisk flertal at frigive tre ugers indefrosne feriepenge og samtidig udbetale et engangsbeløb på 1000 kroner skattefrit til alle på overførselsindkomst.

"Især borgere på en offentlig ydelse vil ikke modtage feriepenge. Der udbetales derfor et skattefrit engangstilskud på 1000 kr. til ydelsesmodtagere", står der på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Tal fra den borgerlige tænketank Cepos viser, at omkring 688.000 danskere både vil få feriepenge og checken på 1000 kroner.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Der er næsten 700.000, som får i pose og sæk, siger cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, som står bag beregningerne, der baserer sig på de seneste registerdata.

Det svarer til omtrent 30 procent af de omkring 2,3 millioner, der var på overførsel i april 2020, hvilket er kriteriet for at få checken.

Der er dobbelt betaling til personer, der eksempelvis for nylig er blevet pensionister eller ledige, og til studerende, som har arbejdet ved siden af studiet og dermed optjent feriepenge.

Beløbene svinger. Lidt over 130.000 af de 688.000 får over 10.000 kroner før skat i feriepenge samtidig med ekstrachecken. Cirka 155.000 får under 1000 kroner i feriepenge.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, mener, at tallene viser, at ekstrachecken "er unødvendig" og "åndssvag".

- Det har aldrig været logisk i vores verden, at så mange danskere får 1000 kroner, uden at de nødvendigvis har lidt særligt afsavn eller skade under coronatiden, siger hun til Jyllands-Posten.

Ifølge Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, afspejler tallene et fleksibelt arbejdsmarked.

- Det er uundgåeligt, at der vil være nogle, der både har optjent nogle feriepenge og derefter modtager denne 1000 kroner-udbetaling, siger han og tilføjer, at det ikke er hovedparten, der får begge dele.

Statens merudgift ved checken er ifølge aftaleteksten 1,8 milliarder kroner.