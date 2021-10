68 procent af pædagoger står alene med en hel børnegruppe

Der er ikke tid til at vente på, at loven om minimumsnormeringer træder i kraft, mener formanden for Bupl.

I en undersøgelse lavet for pædagogernes landsforbund, Bupl, svarer 68 procent af pædagogerne ja til, at de sidste gang, de var på arbejde, i perioder af dagen stod alene med den samlede børnegruppe.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 14.661, der arbejder i daginstitutioner, og som har valgt at deltage i undersøgelsen.

Elisa Rimpler, der er formand i Bupl, mener, at resultatet er bekymrende.

- Det er et kæmpestort problem, fordi det betyder, at vi ikke kan imødekomme alle børns behov. Når vi står med de her store børnegrupper, så bliver det brandslukning.

- Det betyder, at vi er nødt til at gå på kompromis med den faglighed, vi har, og vi ved, at det ikke gavner børnene, siger hun.

I gennemsnit står pædagogerne i de situationer alene med ni børn, hvis det er i en vuggestue, eller 17 børnehavebørn, hvis de arbejder i børnehave. Det fremgår af et notat om undersøgelsen.

Loven om minimumsnormeringer skal senest fra 2024 sikre minimum én voksen til henholdsvis seks børnehavebørn og tre børn i vuggestuen.

Elisa Rimpler glæder sig over loven. Men hun mener også, at man ikke kan vente til 2024.

- Det betyder jo, at der er nogle børn i dagens Danmark, som ikke får det, de har brug for. Det, at udviklingen går så langsomt, betyder, at det får store konsekvenser for det enkelte barn.

- Børnene har jo kun én barndom, hvor de har brug for både omsorg, nærhed og god pædagogik, siger hun.

Elisa Rimper ser gerne minimumsnormeringerne fungere som en bundprop. Hun håber, at der kommer ambitioner, der rækker ud over et minimum.

- Vi står over for et kommunalvalg, og jeg tror, at det er bydende nødvendigt, at alle kommunalpolitikere er meget bevidste om, hvor vigtigt det er, at alle børn bliver mødt i deres behov, siger hun.

En opgørelse af normeringstal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2020 i snit var færre børn per voksen i både børnehaver og vuggestuer sammenlignet med 2019.

Tallene i 2020 var der 2,9 børn per voksen i vuggestue og 5,8 børn per voksen i børnehave. I 2019 var de tal henholdsvis 3,1 og 6,1.

Det bemærkes dog, at den forbedrede normering er sket med udgangspunkt i et øget antal pædagogmedhjælpere under påvirkning af coronasituationen.

Bupls undersøgelse er gennemført i perioden 29. august til 13. september i år.

Den er udsendt til 58.400 medlemmer, hvoraf 23.200 har svaret - deriblandt altså også en del, der arbejder andre steder end i børnehaver og vuggestuer. Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder og geografi.