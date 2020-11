68-årig fisker savnet i en måned fundet død i Limfjorden

68-årig sejlede i midten af oktober ud for at sætte hummertejner. Lørdag er han fundet død i Limfjorden.

En 68-årig mand, som blev meldt savnet for en måned siden, er lørdag formiddag fundet død i Limfjorden ved Nykøbing.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj til TV Midtvest.

Det var en borger, som fik øje på liget, der drev fem meter fra strandkanten.

Et familiemedlem har bekræftet over for politiet, at det var den savnede 68-årige, som er blevet fundet.

Den 13. oktober om aftenen satte Midt- og Vestjyllands Politi en større eftersøgning i gang, efter at der var fundet en tom jolle, der sejlede rundt med tændt motor. Blandt andet blev en helikopter og skibe sat til at søge ved Mors i Limfjorden.

Mens eftersøgningen stod på, henvendte familien til en 68-årig mand sig til politiet og fortalte, at han havde været ude at sejle og ikke var kommet hjem.

Og det blev bekræftet, at der var tale om den 68-åriges jolle.

Han var sejlet ud fra havnen i Sillerslev for at sætte hummertejner.

Da politiet indstillede eftersøgningen om natten, var meldingen, at de ikke regnede med at finde den 68-årige i live.