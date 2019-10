68-årig anholdt for brug af peberspray i Lidl

Flere personer blev tirsdag aften evakueret fra et område ved en Lidl-butik i Viby ved Aarhus, efter at en kunde fik det dårligt i supermarkedet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.47 fra en kunde, der havde fået det dårligt, efter at hun havde været inde at handle. Flere andre fik det efterfølgende også skidt.

Politiet fandt frem til manden via overvågning og elektroniske spor. Desuden blev den spray, som manden havde brugt, fundet i butikken.

Han blev efterfølgende anholdt på sin bopæl, der ligger i det vestlige Aarhus.

- Her fandt politiet flere ulovlige pebersprays, som han blev sigtet for at besidde, skriver politiet.

Manden blev sigtet for grov vold ved at have udsat flere personer for peberspray.

35 personer blev evakueret fra butikken, fordi der var mistanke om et muligt kemikalieudslip.

Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab, HaZMat, blev tilkaldt for at undersøge området nærmere. HaZMat står for Hazardous Materials - farlige materialer.

Ifølge Beredskabsstyrelsens hjemmeside består et HaZMat-hold af specialuddannede personer fra Beredskabsstyrelsen og kemikere fra styrelsens kemiske beredskab.

Holdene kan med mobilt udstyr identificere kemiske stoffer.

Sent tirsdag aften viste beredskabets undersøgelser, at der ikke var farlige kemikalier på stedet.

Ingen personer kom til skade eller havde behov for at blive behandlet.

Klokken 22.45 ophævede politiet alle afspærringerne igen.