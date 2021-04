663 nye coronatilfælde - indlagte stiger med syv til 204

Denne andel har ligget stabilt mellem 0,30 og 0,50 siden februar.

Svend Ellermann-Eriksen, der er ledende overlæge på Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, og som forsker i virus, vurderer ligeledes, at smittetallene har set stabile ud den seneste tid.

- Det vil sige, at selv om vi har genåbnet lidt, så er tallene ikke begyndt at stige voldsomt. Så jeg synes godt, at vi kan fortsætte en forsigtig genåbning af samfundet, siger Svend Ellermann-Eriksen.

Antallet af indlagte coronapatienter stiger med syv til 204.

Siden 1. marts har antallet af indlagte været mellem 179 og 243 - langt fra rekordniveauet 4. januar med 964 coronapatienter.

Af de 204 indlagte er 41 på intensivafdelinger. 29 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er det seneste døgn registreret yderligere ét coronarelateret dødsfald.

Dermed er samlet set 2447 personer med påvist covid-19 afgået ved døden, siden epidemien ramte landet i februar sidste år.

Der er også foretaget 239.103 lyntest det seneste døgn.

De positive tilfælde fra lyntest indgår på grund af usikkerhed om testsvarene ikke i statistikken over smittetilfælde. Det gør kun svar fra PCR-test.

Tallene fra Statens Serum Institut viser også, at næsten en million danskere - 995.672 personer - har fået mindst ét stik med en vaccine mod covid-19.

Det svarer til 17 procent af befolkningen.

467.955 personer - svarende til otte procent - har fået begge stik og betragtes som færdigvaccinerede.

Onsdag har de danske sundhedsmyndigheder besluttet at droppe brugen af AstraZeneca-vaccinen, efter at der har været enkelte tilfælde, hvor personer vaccineret med vaccinen har oplevet alvorlige bivirkninger.

Beslutningen betyder, at alle borgere over 50 år nu forventes at være blevet tilbudt to vaccinestik den sidste uge i juni.

Det er tre uger senere end den hidtidige plan.