645 nye smittede i Danmark - antallet af vaccinestik går ned

Der er fundet 645 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark det seneste døgn. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

De nyeste smittetilfælde er fundet blandt 232.659 test. Andelen af positive i testene - kendt som positivprocenten - er 0,28.

Positivprocenten har siden februar svinget mellem 0,30 og 0,50. Derved følger epidemien den udvikling, man kunne forvente, siger Troels Christian Petersen.

Han er lektor i eksperimentel subatomar fysik ved Niels Bohr Instituttet i København og del af Statens Serum Instituts ekspertgruppe for matematisk modellering af corona.

- Smittetallet følger vores forventning - og i virkeligheden er de på den lavere side af, hvad vi havde forventet, så det er jo dejligt positivt, siger han.

Ifølge Troels Christian Petersen kan vi nu begynde at se, hvilken betydning genåbningen af udvalgsvarebutikkerne har haft. De åbnede igen mandag den 1. marts, efter at være lukket siden den 25. december.

- Hvis forretningerne havde haft en stor indflydelse på smitten, havde vi set en større stigning i smittetallene, end vi gør nu. Det viser, at folk har været gode til at handle ind under de restriktioner, der er, siger han.

Smittetallet på 645 tæller både PCR-test i det offentlige og de lyntest, der blandt andet bliver foretaget af kommunerne på landets skoler.

Derudover tæller opgørelsen de PCR-test og lyntest, som private virksomheder står for.

Smittetallene kan ikke sammenlignes direkte med SSI's tidligere opgørelser under coronapandemien, der kun har indeholdt PCR-test foretaget i det offentlige.

Den britiske mutation af coronavirus, B 117, har været dominerende i antallet af smittetilfælde siden slutningen af februar. I sidste uges opgørelse udgjorde den 82 procent af alle de analyserede prøver.

Den britiske mutation vurderes at være mere smitsom end den normale, men det daglige antal smittede har siden februar ligget nogenlunde stabilt.

Men hvis vi ikke havde haft den, havde det daglige smittetal været et andet, siger Troels Christian Petersen. Han har netop lavede beregninger på, hvordan det havde set ud.

- Hvis den britiske mutation ikke havde været her, havde vi med den samme adfærd som nu haft omkring 100 smittetilfælde om dagen, siger han.

På landets sygehuse er antallet af indlagte med coronavirus stort set status quo. Antallet af indlagte er fredag steget med tre til 225. Der er samtidig registreret tre nye dødsfald.

I forhold til vaccinationer har 4857 personer fået første stik med en vaccine det seneste døgn.

Det er langt lavere end normalen de seneste uger, og det skal ses i lyset af, at de danske sundhedsmyndigheder torsdag besluttede at sætte vaccinationer med AstraZeneca på pause i 14 dage.

Derfor bliver der kun vaccineret med vacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna i øjeblikket.

Den dansk beslutning skyldes flere alvorlige tilfælde med blodpropper blandt vaccinerede i Europa - herunder et i Danmark.

Det skal nu undersøges, om der er en sammenhæng.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og FN's Verdenssundhedsorganisation (WHO) vurderer, at der ikke er indikationer på en sammenhæng.