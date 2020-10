630 nye coronatilfælde: Næsthøjeste antal nogensinde

25. september er den eneste gang, at der er registreret flere nye smittede end i onsdagens opdatering.

Det er tredje gang, at der er over 600 smittede i den daglige opdatering.

Man kan dog ikke sammenligne smittetallene med foråret én til én, fordi der i dag bliver testet langt mere omfattende og derfor opdaget flere tilfælde.

De 630 smittetilfælde er fundet blandt over 43.000 prøver. Det betyder, at omkring 1,4 procent af testene var positive.

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitetscenter (RUC), hæfter sig ved, at der er 138 flere tilfælde end seneste onsdag, på trods af at der er blevet analyseret godt og vel det samme antal prøver.

- Det er godt og vel 25 procent flere positive prøvesvar for samme antal prøver.

- Det svarer til, at antallet af positive prøver vil være fordoblet om to eller tre uger, siger han.

På et pressemøde onsdag siger faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak, at smitten er tilbage på niveauet i september.

- 630 er et højt tal. Vi er tilbage på det niveau, vi så i sidste halvdel af september, og det er naturligvis bekymrende, siger Kåre Mølbak.

Han peger på, at udviklingen i sidste uge - i efterårsferien - gik den forkerte vej med 19 procent flere smittetilfælde.

- 19 procent lyder måske ikke af så meget, men det skal ses i relation til, at der blev testet langt færre end normalt i efterårsferien, siger Kåre Mølbak.

- Det ser ud til, at vi er på vej ind i en periode med højere sygdomsforekomst og højere smitte, men heldigvis er vi fortsat på et punkt, hvor epidemien er under kontrol, og antallet af indlagte er fortsat beskedent, siger han.

Mens smittetallet er højere end tidligere, er antallet af indlagte faldet med seks patienter. Dermed er der 122 indlagte med coronasmitte på landets sygehuse. I foråret var antallet af indlæggelser på et tidspunkt over 500.

Af de nuværende indlagte er 16 på en intensiv afdeling. Ni af dem er så syge, at de er tilknyttet en respirator.

Der er registreret yderligere to coronarelaterede dødsfald.