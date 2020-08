En 63-årig mand er blevet kendt skyldig i at tæve sin 56-årige samlever ihjel i juni sidste år. Kvinden blev fundet død på en adresse syd for Aalborg. (Arkivfoto)

63-årig mand er kendt skyldig i at tæske samlever ihjel

En 56-årig kvinde blev i juni 2019 udsat for så grov vold af sin samlever, at hun endte med at dø af det.

Torsdag formiddag er en 63-årig mand - kvindens daværende samlever - kendt skyldig i vold med døden til følge.

Det er blevet afgjort ved Retten i Aalborg.

Kvinden blev fundet død på en adresse i Blenstrup syd for Aalborg den 2. juni sidste år lidt efter klokken syv om morgenen.

Manden er kendt skyldig i dødsvold. Han var anklaget for at have tildelt den 56-årige kvinde spark og tramp i hovedet samt at have kvalt hende.

Kvinden havde skader i ansigtet og brud på næsen, tungebenet samt flere af sine ribben.

Under grundlovsforhøret var Ekstra Bladet til stede, og avisen kunne berette, at den nu dømte var opløst af gråd, da han sidste år blev ført ind i retslokalet iført et sort joggingsæt.

Han hulkede flere gange højlydt, og han rystede på hovedet, mens han tog hænderne op til øjnene.

Den 63-årige mand taler engelsk, og derfor var der under grundlovsforhøret en tolk til stede i retslokalet.

Ifølge Ekstra Bladet havde manden fortalt dommeren, at han ville besvare alle spørgsmål.

Torsdagens sag er en nævningesag.

Det betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter en straf på mindst fire års fængsel.

Det fremgår desuden af anklageskriftet, at anklagemyndigheden vil have manden udvist.

Straffen afgøres senere torsdag.