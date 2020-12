62 sigtet for masseslagsmål før kamp mellem FCK og Brøndby

Københavns Politi har sigtet 62 personer for at have deltaget i et stort slagsmål på Vesterbro i forbindelse med en fodboldkamp i juli mellem FCK og Brøndby.

Slagsmålet fandt sted 12. juli forud for en kamp mellem FCK og Brøndby i Parken.

En gruppe fans fra Brøndby var taget til Vesterbro for at vise deres støtte ved at gå gennem bydelen. Senere slog de sig ned på en beværtning for at se kampen.

Her dukkede tilhængere af FCK op, og de to grupper stødte sammen i et større slagsmål. Det blev ifølge politiet hurtigt stoppet af et større politiopbud.

Der er personer sigtet fra begge fangrupper.

Sigtelserne imod dem er siden rejst efter længere tids efterforskning med at identificere de personer, som var involveret i slagsmålet.

Politikommissær Simon Øgendal fortæller, at personerne løbende er blevet sigtet siden slagsmålet.

- Det har taget noget tid at finde ud af, hvem der er hvem, og hvem der har gjort hvad, siger han.

Der er tale om sigtelser for blandt andet grov vold og forstyrrelse af den offentlige orden. Der er rejst i alt 130 sigtelser mod de 62.

Den 15. september blev 14 af de involverede anholdt i en koordineret aktion og efterfølgende sigtet for - som en del af uroen - at have udøvet grov vold mod en 16-årig dreng fra den modsatte gruppering.

De 14 blev varetægtsfængslet, men er blevet løsladt igen.

I løbet af de seneste uger er antallet af sigtede steget og er foreløbigt oppe på 62. Men flere kan komme til, lyder det fra politiet.

En 21-årig mand er idømt et års ubetinget fængsel blandt andet for vold mod en betjent.

Derudover har en 16-årig dreng fået en dom på fem måneders betinget fængsel for at have kastet med flere genstande under slagsmålet.