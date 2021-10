618 nye coronatilfælde - antal indlagte falder til 77

Viggo Andreasen, der har en Ph.d. i fysik og matematik og har speciale i matematisk epidemiologi, frygter ikke, at epidemien kommer ud af kontrol.

- Sådan set er det jo et forholdsvist lille tal. Og det er selv om, der er lavet flere prøver end de foregående dage.

- Så der er ikke noget, der peger på en voldsomt stigende epidemi, siger han.

Det ligger lavere end de seneste fem dage, hvor antallet af nye, daglige smittetilfælde har været stigende.

Fredag blev der meldt om 670 nye smittetilfælde.

Men lørdag falder niveauet så lidt igen.

Antallet af indlagte falder med 11 til 77. Af dem er 17 indlagt på intensivafdelinger, og 11 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er ikke registreret nye coronarelaterede dødsfald. Samlet set er 2669 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.

Ifølge Viggo Andreasen er det børn og unge, der driver smitten for tiden. Det gør dog ikke det store, da de sjældent bliver alvorligt syge.

- Det ville selvfølgelig have været en fordel, hvis de yngre ikke var blevet smittet, men det er jo dem, der har mindst sandsynlighed for at blive alvorligt syge, siger han

Der er det seneste døgn også registreret 33.358 lyntest. Men de indgår ikke i smittetallet grundet usikkerhed om testformen.

Lørdag lukker landets lyntestcentre, og det betyder, at man som udgangspunkt er henvist til at få taget en PCR-test, hvis man vil tjekkes for covid-19.

Det seneste døgn er 5.127 borgere blevet revaccineret og har fået et tredje vaccinestik.

Det er et tilbud til blandt andet plejehjemsbeboere og borgere over 85 år.

Samlet set har 74,8 procent af danskerne fået to vaccinestik og regnes for færdigvaccineret.

Den nuværende vaccinetilslutning, og det faktum at vinteren nærmer sig, gør ifølge Viggo Andreasen, at epidemien kommer til at vokse.

- Jeg forestiller mig, at vi sagtens kan komme op på en tre-fire-femdobling, af det vi ser nu, men det er ikke sikkert, at vi opdager det, da vi ikke bliver testet så meget, siger han.