612 nye smittetilfælde - professor roser klog genåbning

Restauranter har fået lov at genåbne. Indendørs er der krav om coronapas, men det er der ikke ved servering udendørs. Ifølge professor er det positivt, at der under genåbningen tages hensyn til, at smitterisikoen er mindre udenfor. (Arkivfoto).

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix