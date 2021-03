61-årig nægter sig skyldig i drab på ekskone

Det udviklede sig dramatisk, da et tidligere ægtepar lørdag morgen mødtes for at dele deres tidligere fællesbo i forbindelse med deres skilsmisse.

Han er sigtet for drab, men nægter sig skyldig, skriver Horsens Folkeblad, der er til stede ved grundlovsforhøret mod manden søndag morgen.

Dørene ved retsmødet er blevet lukket af hensyn til efterforskningen, men sigtelsen blev læst op forinden. Heri lyder det, at manden ifølge politiet skød og dræbte kvinden med et enkelt skud fra et oversavet jagtgevær.

Manden fik også mulighed for at forholde sig til sigtelsen, inden presse og tilhørere blev sendt ud. Via sin forsvarer, Jørgen Merrild Bie, erklærede han sig ikke skyldig i at have dræbt sin ekskone foran parrets tidligere fælles hjem.

- Der er selvfølgelig en del faktiske oplysninger i sagen, men der er noget omkring detaljer, lød den korte forklaring fra forsvareren ifølge Horsens Folkeblad, mens den sigtede indskød, at det var vigtige detaljer.

Kvinden blev skudt, mens flere vidner - hovedsageligt familiemedlemmer - var til stede.

Det skete på Chr. M. Østergaards Vej. Her boede det tidligere par sammen indtil januar i år, hvor de flyttede hver til sit. Manden blev boende i huset.

Lørdag morgen ankom kvinden til adressen for at få styr på bodelingen.

Klokken 08.19 fik politiet et opkald fra en person, som var mødt op på stedet sammen med den 62-årige kvinde. Men før en patrulje var nået frem, var kvinden blevet dræbt.

Hvad der præcis er blevet sagt i røret, er ikke oplyst.