61-årig mand dræber ekskone foran familien

Det tidligere ægtepar var flyttet fra hinanden i januar og var begge lørdag mødt op på deres tidligere fælles adresse i forbindelse med en bodeling.

Også flere familiemedlemmer var på stedet, da kvinden blev dræbt.

Politiet blev ringet op af en af familiens medlemmer klokken 08.19. Men før en patrulje var nået frem, var kvinden blevet dræbt.

- Under samtalen med politiets vagtcentral blev der foretaget en vurdering af konfliktniveauet i den konkrete situation. Vurderingen mundede ud i, at der skulle sendes en patrulje til stedet. Inden denne nåede frem var drabet begået, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Hvad der præcis er blevet sagt i røret, er ikke oplyst. Dog er Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) blevet involveret i sagen for at vurdere, "om Sydøstjyllands Politi burde have handlet anderledes i den aktuelle situation."

Politiet arbejder lørdag på at sikre tekniske beviser og afhøre den række af vidner, som var på adressen. Den 61-årige mand har boet i det tidligere fælles hjem, siden parret flyttede hver til sit.

Personen, der slog alarm til politiet, var ankommet med kvinden til adressen.

Den 61-årige mand er blevet anholdt og ventes at blive stillet for en dommer ved et grundlovsforhør ved Retten i Horsens. Tidspunktet for retsmødet er dog endnu ukendt, meddeler politiet.

Da der ventes at blive anmodet om lukkede døre af hensyn til efterforskningen, ønsker politiet ikke at oplyse yderligere.