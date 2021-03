61-årig død i ulykke - kørte ind i lastbil

Kl. 09.17 fik vi en anmeldelse om alvorligt færdselsuheld i et industrikvarter i Kerteminde. På stedet var en 61-årig mand kørt op bag i en lastbil. Føreren blev erklæret død på stedet. Pårørende er underrettet. Bilinspektør tilkaldt for at klarlægge kørselsforløb. #politidk