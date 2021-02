61-årig blev skudt af politiet - fængsles for trusler

En 61-årig mand er fredag ved Retten i Herning blevet varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede - efter torsdag at været blevet skudt af politiet.

Torsdag formiddag blev manden skudt af politiet, da han ifølge politiet var bevæbnet og opførte sig truende.

Han er sigtet for at have truet en anden på livet og for trusler mod politiet.

Da betjente torsdag formiddag mødte op på mandens bopæl for at sigte ham for at have truet en anden på livet, var manden ifølge politiet bevæbnet med et skydevåben og opførte sig truende.

Betjentene tilkaldte forstærkning, og da deres kolleger nåede frem, forsøgte politiets forhandler at tale manden til ro og få ham til at komme ud af huset.

Det lykkedes dog ikke, skrev Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag.

Politiet valgte derefter at skyde tåregas ind i huset, og det fik den 61-årige til at komme ud.

Han var dog stadig bevæbnet og nægtede at efterkomme politiets anvisninger. I stedet hævede han ifølge politiet sit våben, og det fik betjentene til at skyde ham.

Han var torsdag eftermiddag uden for livsfare.

Som altid når borgere kommer til skade i mødet med politiet, skal Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) nu undersøge episoden.

Derfor vil Midt- og Vestjyllands Politi heller ikke give flere oplysninger om episoden.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om en eller flere betjente skød ham, hvor mange skud han blev ramt af, eller hvor han blev ramt.