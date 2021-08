60'er-ikonet har stadig gang i guitaren

- 80 er ikke en fødselsdag at fejre. Jeg fejrer, at jeg er i live, sagde Crosby, da han blev interviewet af det amerikanske magasin Rolling Stone i juni.

David Crosby har spillet guitar, skrevet sange og sunget i en menneskealder. Det seneste album - et soloalbum - kom så sent som i juli 2021.

Den lange karriere startede med det amerikanske band The Byrds tilbage i 1964. Crosby står blandt andet bag The Byrds' sangen "Eight Miles High".

En af grundene til, at han brød med bandet, skulle være, fordi han diskuterede konspirationsteorierne om drabet på den amerikanske præsident John F. Kennedy på scenen under en koncert.

Det skete under Monterey Pop Festival i 1967, hvor han kritiserede den officielle rapport fra regeringens Warren-kommission om, hvad der var sket.

I 1968 dannede han bandet Crosby, Stills & Nash med musikerne Stephen Stills og Graham Nash. Her skrev han blandt andet sangene "Almost Cut My Hair" og "Wooden Ships".

Det første af flere soloalbummer kom i 1971, og indtil videre er det blevet til otte styk.

Undervejs var musikeren Neil Young også med i bandet. I 2015 spillede Crosby, Stills & Nash sammen for sidste gang.

Crosby har længe været en udtalt kritiker af USA's tidligere præsident Donald Trump og har blandt andet kaldt ham "ond".

David Crosby har turneret, indtil coronapandemien brød ud. Men han er i tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre at vende tilbage til turnéerne, når pandemien er et overstået kapitel.

Albummet "For Free" udkom 23. juli 2021. I interviewet med Rolling Stone fortalte han også, at der allerede er to soloalbummer mere på vej.

Crosby er blevet indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame to gange - en gang som medlem af The Byrds og en gang som medlem af Crosby, Stills & Nash.

David Crosby bor sammen med sin hustru Jan Dance. Parret blev gift i 1987. De fik en søn sammen i 1995, men Crosby har også tre andre børn.

Han arbejder i dag sammen om musik med sin ældste søn, James Raymond. Sønnen blev bortadopteret ved fødslen i 1962, men far og søn blev genforenet, da sønnen blev voksen.