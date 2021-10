6000 gymnasieelever hjalp Røde Kors til flere penge end ventet

Det har givet pote, at indsamlere landet over har banket på døre i håb om at samle en skilling ind til Røde Kors.

Det er to millioner kroner mere end sidste år og mere, end Røde Kors forventede i år, fortæller en begejstret Anders Ladekarl. Han er generalsekretær i nødhjælpsorganisationen.

- Jeg er lettet over, at det er gået så godt. Det er både en glad og lettet generalsekretær, som lukker ned for indsamlingen i dag, og som starter i morgen med at sikre, at pengene kommer ud at arbejde, siger han.

Pengene skal gå til at hjælpe mere i Afghanistan, Syrien samt give en ekstra håndsrækning til udsatte børn i Danmark. De udenlandske destinationer er valgt, fordi de ifølge Røde Kors er blandt de største humanitære udfordringer i verden lige nu.

- Afghanistan er på sammenbruddets rand. De humanitære udfordringer der er kæmpestore.

- Syrien er så småt ved at blive glemt af offentligheden, men det er stadig et sted, hvor millioner af mennesker er afhængige af bistand og af Røde Kors' tilstedeværelse.

- Der er desværre rigeligt af nød at bruge de her penge til. Men de ekstra to millioner kroner gør, at vi kan hjælpe mere, end vi regnede med, siger Anders Ladekarl.

Fra mandag bliver pengene frigivet og kan dermed begynde at gøre gavn. Det er ikke på forhånd øremærket, hvad hver krone skal gå til, men der vil blive sat en række forskellige tiltag i værk for at gavne nødstedte i ind- og udland.

- Vi kan for 1000 kroner give lægehjælp en hel måned til 20 børn. Vi kan hjælpe fire sårede i en ambulance, eller vi kan sende fem børn på en ferielejr.

- På den måde er det med til at batte noget, siger Anders Ladekarl.

Han siger, at landsindsamlingen skal dække hjælp, som Røde Kors' ikke kan dække på anden vis.

Som noget særligt har der i år været ekstra mange unge ude for at samle penge ind. 6000 gymnasieelever fra over 110 gymnasier har meldt sig.

- De har i høj grad været med til at drive den her indsamling, og tak for det, lyder det fra Anders Ladekarl.