60 år og i store problemer

Det var så prins Andrew, lillebror til den britiske tronfølger, prins Charles.

Så på denne måde har Andrew altid stået i skyggen af Charles, der en dag bliver konge.

Som prins Harry står i skyggen af prins William i næste generation.

Andrew var ved sin fødsel nummer to i tronfølgen, men i dag er han nummer otte.

Hans rolle har altid været, at han er en af de kongelige, der klipper snore og er protektor for forskellige institutioner og organisationer.

Han har drysset kongeligt glimmer, hvor han kom frem.

Eller det var hans rolle.

I november sidste år meddelte Buckingham Palace, at han er fritaget for kongelige pligter på ubestemt tid.

Det skete næppe efter eget ønske.

For meddelelsen kom efter et meget kritiseret interview, som Andrew gav til BBC.

Her forsøgte han at tilbagevise beskyldninger om, at han via sit nære bekendtskab med amerikaneren Jeffrey Epstein har misbrugt mindreårige piger.

Epstein var en stenrig amerikansk finansmand, der var dømt for at være sexforbryder. Han begik selvmord i et fængsel i august sidste år.

Han var mistænkt for menneskesmugling af mindreårige til sine fester.

Andrew afviste i interviewet at have forbrudt sig mod unge piger, men nogle af hans svar virkede mærkelige, og der rejste sig en storm i pressen.

Og den foreløbige konklusion på den sag er så, at Andrew ikke længere klipper snore.

Andrews liv som kongelig begyndte ellers som for de fleste andre kongelige.

Han gik i eliteskoler, og derefter kom han i militæret. I hans tilfælde blev det den britiske flåde.

Under Falklandskrigen var han udstationeret på hangarskibet "Invincible", hvor han var helikopterpilot.

Han fortsatte som pilot næsten helt frem til 2001, da han sluttede sin militære karriere.

Tilbage i 1986 giftede han sig med sin bramfrie barndomsveninde Sarah Ferguson.

Parret har to børn, prinsesserne Beatrice og Eugenie.

Men ægteskabet gik i stykker. I 1996 blev Andrew skilt fra "Fergie", som Sarah Ferguson blev døbt af offentligheden.

Prins Andrew har ikke giftet sig igen, men efter at have forladt militæret har han blandt andet brugt mange af sine royale kræfter på at lede britiske erhvervsfremstød rundt om i verden.

Han har også plejet sin begejstring for golf, mens han har udført sine mange kongelige pligter.

Men med erklæringen fra Buckingham Palace den 20. november har han fået mere tid til sig selv.

Et par dage efter erklæringen bekræftede hoffet, at erklæringen indebærer, at Andrew forlader sine 230 protektorater for diverse klubber og organisationer.