58-årig mand dør i bilulykke ved Farsø - to svært tilskadekomne

En 58-årig mand er død, mens to andre mænd er svært tilskadekomne efter en bilulykke i nærheden af Farsø.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Rene Kortegaard natten til tirsdag.

Ifølge vagtchefen fik politiet klokken 22.10 mandag meldingen om, at to personbiler var stødt sammen i et T-kryds ved Eldrupsigevej og Løgstørvej lidt uden for Farsø.