57.500 børn vil leve under fattigdomsgrænsen under ny regering

Det viser beregninger, som den liberale tænketank Cepos har lavet for Jyllands-Posten. Beregningerne baserer sig på partiernes egen aftale om en "retfærdig retning for Danmark".

Selv om de partier, der vandt flertallet, gik til valg på at bekæmpe fattigdom, vil der i den nye regerings første leveår fortsat være op mod 57.500 børn, der lever under fattigdomsgrænsen.

Her blev Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten enige om at afsætte en pulje på 250-300 millioner kroner til et kontant børnetilskud til familier, der er på integrationsydelse eller ramt af kontanthjælpsloftet.

Præcis hvordan tilskuddet skal fordeles er ikke lagt fast, men i regeringsaftalen fremhæves et eksempel, hvor tilskuddet udgør 60 procent af børnechecken per barn.

Det vil løfte 6000-7000 børn over den fattigdomsgrænse, som Danmarks Statistik har defineret, og som 64.500 børn lever under.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, mener, at tilskuddet ser ud til at blive "klart utilstrækkeligt".

- Min opfordring vil være at lægge flere penge i puljen, så flere børn kommer over fattigdomsgrænsen, siger han til Jyllands-Posten.

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, konstaterer, at pengene fra det nye tilskud "falder på et tørt sted".

- Men opgaven er først løst, når alle børn er ude af fattigdom, tilføjer hun overfor avisen.

Det kontante børnetilskud skal gives midlertidigt, indtil en ydelseskommission om et år fremlægger sin anbefaling til et nyt system, der skal "afhjælpe problemerne med børnefattigdom og understøtte, at flere kommer i beskæftigelse".

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fastslår over for Jyllands-Posten, at regeringen "bedst mulig" vil kompensere børnefamilierne, indtil en kommission har fundet en varig løsning.

- Et fattigt barn er selvfølgelig et fattigt barn for meget, siger han til avisen.