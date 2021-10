573 nye smittetilfælde - antal indlagte stiger med otte

Tallet - der også kendes som positivprocent - er det højeste siden slutningen af august.

Ifølge professor emeritus i infektionssygdomme Eskild Petersen, Aarhus Universitet, er stigningen ventet.

Det skyldes, at vi er gået ind i efteråret, og at skolerne er åbne uden restriktioner.

- Vi har en epidemi, der er under udvikling i øjeblikket, vurderer han.

Han peger på, at fokus skal være på børn under 11 år, da et stort studie fra Israel har vist, at en ud af 100 påvist smittede bliver indlagt.

- Hvis der er et udbrud i en skole eller børnehave, er vi nødt til at overveje, om vi bør lukke den ned, fordi vi ikke vaccinerer under 12-års-alderen, siger han.

Onsdag morgen var 95 personer smittet med covid-19 indlagt på de danske hospitaler. Det er otte flere end et døgn tidligere.

Af de indlagte er 11 personer på intensivafdeling - det er to færre end tirsdag. Af de 11 personer på intensivafdeling får syv personer hjælp af en respirator til at trække vejret. Tirsdag var det tal otte.

Antallet af indlagte har ikke været over 100 siden 17. september, hvor 105 var indlagt på de danske hospitaler.

Én person er det seneste døgn død med coronavirus.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning mod covid-19 fortsætter langsomt med at skride frem.

Der er givet yderligere cirka 8000 stik med en coronavaccine, viser tal fra SSI.

Det betyder, at 76 procent af befolkningen nu har fået mindst et stik, mens 74,7 procent er færdigvaccinerede.

Cirka 90.000 personer har fået et tredje stik. Det gives til blandt andre ældre og folk med nedsat immunforsvar.