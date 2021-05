57-årig er udleveret fra Spanien i stor narkosag

Siden marts har han været varetægtsfængslet in absentia. Han fremstilles i et retsmøde onsdag i Aarhus, oplyser specialgruppen Særlig Efterforskning Vest.

Hvad den udleverede mand konkret sigtes for, ønsker anklager Jacob Gents ikke umiddelbart at udtale sig om.

Kun at den 57-årige sigtes for handel med en større mængde narkotika og for besiddelse af et våben.

Manden indgår i et stort sagskompleks, som har været under efterforskning siden sidste år.

I juli og august blev 14 varetægtsfængslet efter anholdelsesaktioner flere steder i Jylland og i hovedstadsområdet.

Tidligere har politiet udtalt, at der var mistanke om handel med flere hundrede kilo amfetamin, og at den organiserede kriminalitet har tråde til rocker-bandemiljøet.