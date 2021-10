564 nye coronatilfælde - indlagte stiger med 6 til 89

De 564 smittede er fundet i 36.351 PCR-prøver. Det er de test, hvor man podes i svælget.

Positivprocenten ligger på 1,55. Det er et mål for, hvor stor en andel af de prøver, der er kommet svar på, som har været positive for covid-19.

Det er omvendt lidt lavere end søndag, hvor det gjaldt for 1,63 procent af prøverne.

Formand for Lungeforeningen Torben Mogensen vurderer, at vi aktuelt står et godt sted i epidemien. Men vi skal til at være mere opmærksomme.

- Vi nærmer os det tidspunkt, hvor folk blev vaccineret for mere end seks måneder siden.

- Det kan godt være, vi skal hurtigere i gang med en kampagne om, at folk skal have et tredje stik, siger han.

Blandt danskere med lungesygdomme er coronasituationen også stabil, og foreningen opfordrer derfor ikke til, at der tages specielle forholdsregler.

- Men til gengæld er vi meget opmærksomme på at anbefale folk at springe til, lige så snart de får chancen for et tredje vaccinestik.

- Og så anbefaler vi selvfølgelig også, at man vaccineres mod influenza, lyder det fra Torben Mogensen.

Der er registreret 16 nye indlæggelser af smittede på landets hospitaler. Det samlede antal indlagte med covid-19 i Danmark stiger dog blot med 6 til 89. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser.

Samtidig er to smittede afgået ved døden. Det vides dog ikke, om de var indlagt på hospitalet, og om det derved har påvirket antallet af indlagte. I alt er 2671 smittede døde i Danmark.

Blandt de indlagte er 17 smittede indlagt på landets intensivafdelinger, og af dem får 12 hjælp til at trække vejret af en respirator.

Lørdag 9. oktober lukkede alle lyntestcentre, som private udbydere står for.

I stedet vil den primære test på offentlige teststeder fremover være PCR-testen. På sigt vil det også blive muligt at få foretaget lyntest, som tages i næsen, på flere af de offentlige testcentre.

De private lyntestcentre er blevet lukket, fordi der som følge af stor vaccinetilslutning, ikke længere er et lige så stort testbehov.

I Danmark er 4.388.221 personer nu færdigvaccinerede. Det svarer til 74,8 procent af befolkningen.