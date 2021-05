56-årig frikendt for voldtægter i omfattende travbanesag

Der er ikke tilstrækkelige beviser for, at en 56-årig mand med tilknytning til Charlottenlund Travbane skulle have voldtaget eller udsat flere kvinder for seksuelle forbrydelser.

Manden er blevet frikendt for alle anklager om voldtægt i den omfattende sag. Han var tiltalt for blandt andet voldtægt af en autistisk pige.

Af dommen fremgår det, at manden er blevet frifundet, da sagerne skulle vurderes efter de tidligere regler om voldtægt. Den bestemmelse er siden blevet strammet.

- Retten frifandt manden for voldtægt i forhold til pigen og endvidere i forhold til en anden pige, idet sagerne skulle afgøres efter den tidligere voldtægtsbestemmelse, som krævede, at samleje var opnået ved vold eller trusler herom, og at gerningsmanden var bevidst om (havde forsæt til), at offeret opfattede det sådan.

- Efter nugældende regler vil voldtægt foreligge, hvis der mangler samtykke, lyder det i dommen.

Den 56-årige mand er dog fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse ved seksuel omgang med den autistiske pige samt vold mod en anden pige, da han kastede en vitamindunk i hovedet på hende i 2011.

Det takserer domsmandsretten til et år og seks måneders fængsel. Da manden har siddet varetægtsfængslet i 13 måneder, kan han onsdag forlade retten som en fri mand.

Manden er dømt for at have kysset pigen, da hun var 17 år.

Derudover har retten fundet det bevist, at han i 40 tilfælde har udnyttet hendes mentale retardering ved at udsætte hende for seksuelle overgreb. Det skete, efter at hun var fyldt 18 år.

Han har været mentor og træner for pigen, og overgrebene fandt sted på og omkring Charlottenlund Travbane.

Manden er også dømt for at have forsøgt at have samleje med hende to gange på et hotel i Paris.

Anklager Carina Erdogan gik efter en straf på mindst seks et halvt års fængsel, mens forsvarer Christian Kirk Zøllner gik efter frifindelse eller maksimalt halvandet års betinget fængsel.

Den 56-årige har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen, hvor han var tiltalt for voldtægter, seksuelle overgreb, blufærdighedskrænkelser og grov vold mod flere kvinder.

Han blev anholdt i april sidste år. Siden voksede sagen fra at handle om én kvinde til at dreje sig om forbrydelser begået mod i alt ni kvinder.

Flere af anklagerne er han onsdag blevet frifundet for på grund af forældelse og manglende bevis.