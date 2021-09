557 nye coronatilfælde i Danmark - fire nye dødsfald

- Det er et tal, der fortsat er noget lavere, end det niveau vi ellers har ligget på den seneste måned. Det er et fornuftigt lavt tal, siger Christian Wejse, der er speciallæge i infektionsmedicin og lektor på Aarhus Universitet.

Fire er registreret døde med coronavirus det seneste døgn.

Antallet af indlagte er 132, hvilket er det samme som torsdag. Det er dog ikke de samme 132 som torsdag. Af SSI's opgørelse fremgår det, at der er 24 nye indlæggelser.

- Det er noget, som presser hospitalerne, men også noget, som kan rummes.

- Det er jo ikke sådan, at der før covid-19, var 132 tomme senge på hospitalerne. Så det er noget, der kommer oven i den øvrige aktivitet, siger Christian Wejse.

Af de indlagte er 29 på intensivafdeling, og 20 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

De 557 smittetilfælde er fundet blandt 57.951 PCR-prøver, hvilket giver en positivprocent på 0,96.

Der er i samme tidsrum blevet foretaget 52.786 lyntest. Positive svar fra lyntest indgår ikke i de daglige smittetal, da der er usikkerhed om resultaterne.

Siden torsdag er 7852 borgere blevet stukket med en vaccine mod covid-19.

I alt er 4.282.637 borgere i Danmark - svarende til 73,1 procent af befolkningen - færdigvaccinerede.

Fredag viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, at to ud af tre af de indlagte på hospitalerne, ikke er vaccinerede.

Blandt de indlagte under 50 år er stort set ingen vaccineret, mens det for indlagte over 65 er omtrent hver anden.

Natten til fredag ophørte covid-19's status som samfundskritisk sygdom, og derfor blev de resterende restriktioner fra genåbningsaftalen fra juni 2021 ophævet.

Det betyder blandt andet, at man ikke længere skal vise coronapas for at komme ind på en natklub.