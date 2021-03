Lektor: Vi har nogenlunde kontrol over epidemien

- Det bekræfter billedet af, at vi er på et sted i epidemien, hvor der hverken er vækst eller fald. Vi har nogenlunde kontrol over den, vurderer han.

Opgørelsen dækker både over de PCR-test, der er foretaget i det offentlige, lyntest foretaget af kommunerne på landets skoler og de PCR-test og lyntest, som private virksomheder står for.

Frem til torsdag indgik kun tal for PCR-test foretaget i det offentlige i SSI's opgørelse. Det er derfor svært at sammenligne dagens tal med dem, der var for en uge eller to uger siden, siger Viggo Andreasen.

På lidt længere sigt gør det dog tallet mere brugbart, mener han:

- Vi har ændret radikalt, hvordan vi bruger test, og det er vi nødt til at have i overvågningstallene.

De 541 smittede er fundet i 193.479 prøver, hvilket svarer til, at 0,28 procent af testene har været positive. Det tal kaldes også positivprocenten. Det er samme niveau som de foregående dage.

Viggo Andreasen mener, at Danmark godt kan begynde at se på en yderligere genåbning.

- Men det er for tidligt at se en effekt af den sidste genåbning, for kommer der en effekt, vil det være en eksponentiel vækst.

- Den starter meget langsomt, og det varer to til tre uger, før vi kan se effekt af de handlinger, vi ser nu, lyder det fra lektoren.

Antallet af indlagte er steget med fire, så der søndag morgen var indlagt 217 med covid-19 på de danske hospitaler.

Det ses ofte, at antallet af indlagte stiger i søndagen og mandagens opgørelse, da der ikke udskrives lige så mange i weekenden.

Det skyldes, at de, der er indlagt, ofte er afhængig af pleje, og i weekenden er der mindre personale til at tage imod dem ude i kommunerne.

Da antallet af indlagte opgøres om morgenen, ses effekten af mandagens udskrivelser først i tirsdagens tal.

Der ligger 39 patienter med covid-19 på landets intensivafdelinger. Af dem er 25 tilkoblet en respirator. Lørdag var tallene 39 og 24.

Endnu en person smittet med covid-19 er afgået ved døde. I alt er 2391 smittede døde under epidemien i Danmark.

Yderligere 4179 personer har fået det første stik med en coronavaccine, mens 5796 har fået det andet og sidste stik.

Det betyder, at en ud af ti danskere nu har fået det første vaccinestik. 4,3 procent af befolkningen er færdigvaccineret.