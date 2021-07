54 personer er indlagt med coronavirus i Danmark

Det er nogenlunde på niveau med, hvordan tallene har set ud den seneste uges tid.

Sådan lyder vurderingen fra Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

- Vi er inde i en stabil periode, hvor der er mellem 500 og 1000 smittede hver dag.

- Men det giver ikke anledning til yderligere belastning på hospitalerne, og det giver ikke anledning til, at dem, der smittes, bliver alvorligt syge.

Der er lørdag 54 indlagte, hvilket er to færre end fredag.

Antallet af indlagte har ligget stabilt omkring 50 de seneste to uger, og generelt har der været færre end 100 coronaindlagte siden midten af juni.

Der har den seneste uge været omkring 15-20 nye daglige indlæggelser, men det får ikke det samlede antal indlæggelser til at stige. Det skyldes, at patienterne ofte bliver udskrevet hurtigt, forklarer Christian Wamberg.

- Liggetiden på dem, der kommer ind i øjeblikket, er relativt kort. Man er inde et par dage med lettere sygdom, og så bliver man typisk udskrevet.

- Så det tyder på, at de sygehusforløb med corona, der er lige nu, er forholdsvis milde forløb, forklarer han.

Blandt de indlagte er otte i øjeblikket indlagt på intensivafdeling. Alle otte ligger desuden forbundet til en respirator, som kan hjælpe dem med at trække vejret.

Der er ét nyt dødsfald med covid-19 inden for det seneste døgn. SSI's tal for dødsfald dækker over personer, der er død inden for 30 dage, efter at de har testet positive for coronavirus.

Det seneste døgn er der også blevet foretaget 146.798 lyntest, der er de test, hvor man bliver podet i næsen. Positive resultater fra disse test fremgår ikke af SSI's daglige opgørelse, da resultaterne er forbundet med usikkerhed.

I vaccinationsindsatsen er der det seneste døgn uddelt yderligere små 50.000 doser med coronavaccine.

Det betyder, at 4.198.317 personer nu har påbegyndt vaccination. Det svarer til 71,7 procent af den samlede befolkning.

Samtidig er 3.174.705 personer færdigvaccinerede. Det svarer til 54,2 procent af befolkningen.