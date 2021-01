54 beboere og ansatte er smittet på plejehjem i Esbjerg

Næsten halvdelen af beboerne på plejehjemmet Områdecenter Strandby i Esbjerg Kommune er smittet med coronavirus.

Det drejer sig om 32 beboere samt 22 ansatte, skriver JydskeVestkysten.

Under normale omstændigheder har plejehjemmet 70 beboere, og derfor er næsten halvdelen nu smittet.

- Det er virkelig alvorligt nu, og vi gør alt, hvad der står i vores magt for at komme det til livs, siger Arne Nikolajsen, direktør for Fritid, Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, til JydskeVestkysten.

- Der er hygiejnesygeplejersker på stedet for at sørge for, at alle forholdsregler og procedurer bliver overholdt, og de ansatte bruger værnemidler i alle tænkelige situationer.

Han fortæller videre, at det ikke er muligt at lukke plejehjemmet for Styrelsen for Patientsikkerhed. Derfor opfordrer de til, at pårørende ikke kommer på besøg, med mindre det er strengt nødvendigt.

Alle beboerne er vaccineret med første stik af en coronavaccine, og selv om de er blevet isoleret i deres lejligheder, er det ikke lykkedes at inddæmme smitten endnu.

I sidste uge var der 18 smittede beboere og 16 smittede ansatte på plejehjemmet.

Esbjerg Kommune har ellers haft succes med at holde plejehjem fri af coronavirus.

Først sidst i december havde kommunen deres første tilfælde af smitte på plejehjem, hvor fire blev ramt.

To af dem - heriblandt Områdecenter Strandby - er stadig ikke kommet smitten til livs.

Fra tirsdag indføres der kviktest af de ansatte, når de møder ind på arbejde.

To beboere på Områdecenter Strandby afgik ved døden henover weekenden med coronavirus.