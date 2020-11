Stram Kurs-leder Rasmus Paludan var mål for et knivangreb i sommer, da han demonstrerede i Gellerupparken ved Aarhus, mener Østjyllands Politi. (Arkivfoto)

Artiklen: 53-årig mand tiltalt for at ville dræbe Rasmus Paludan

53-årig mand tiltalt for at ville dræbe Rasmus Paludan

En mand på 53 år er blevet tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med en Stram Kurs-demonstration i Gellerupparken ved Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Demonstrationen fandt sted 5. juni om eftermiddagen under stort politiopbud og blev ført an af Stram Kurs' frontfigur, Rasmus Paludan.

Undervejs brød en mand gennem politiets afspærring på stedet og løb frem mod Paludan - bevæbnet med en kniv.

Det lykkedes dog politiet at stoppe optrinet, og ingen blev såret af knivstik.

Til gengæld blev den 53-årige selv skudt af politiet, og skuddet ramte ham i benet. En optagelse af hændelsen viste, at flere betjente rettede deres våben mod den knivbevæbnede mand, der var iklædt hvidt jakkesæt.

Politiet råbte manden an og affyrede varselsskud for at få ham til at lægge våbnet fra sig, men uden den ønskede effekt. Så blev han skudt.

Foruden drabsforsøg er manden tiltalt for trusler mod ordensmagten.

Også en 41-årig mand er mistænkt i sagen. Han er tiltalt for medvirken til drabsforsøg. Det var efterforskningen efter episoden i Gellerupparken, som ledte politiet på sporet af den 41-årige.

Demonstrationen i Aarhus-bydelen medførte uroligheder med ildspåsættelser og stenkast de efterfølgende dage.

Rasmus Paludan har lavet adskillige demonstrationer i områder med mange borgere med indvandrerbaggrund. Et gennemgående element er, at den omstridte politiker sætter ild til et eksemplar af Koranen.

Han begrænser ikke sine aktiviteter i Danmark, men har også demonstreret i Malmø i Sverige, hvilket medførte voldsomme optøjer.

Senest er Rasmus Paludan ifølge TV2's oplysninger blevet anholdt i Frankrig. Angiveligt fordi han har planlagt at afbrænde koranen ved Triumfbuen i Paris.

Retssagen mod de to mænd fra hændelsen i Gellerupparken begynder 4. januar 2021 i Retten i Aarhus.

Den 53-årige er varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling og altså ikke i et almindeligt arresthus.

Sideløbende efterforsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) politiets afgivelse af skud.