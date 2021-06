53-årig mand omkommer i bilulykke uden for Brande

En 53-årig mand er tirsdag aften omkommet i en soloulykke lidt uden for Brande, efter at han mistede herredømmet over sin bil og ramte et træ.

- Han er kommet kørende i sådan en Tesla-personbil på noget, der hedder Ågårdvej lidt øst for Brande by.

- På en eller anden måde har han mistet herredømmet over bilen og ramt et træ. Der sker nærmest en form for eksplosion, da bilen rammer træet, og der starter en voldsom brand med det samme, siger vagtchefen.

Politiet fik meldingen om ulykken omkring klokken 21.20.

En fætter til føreren kørte bagved bilen på ulykkestidspunktet, og det er ham, der har forklaret til politiet, hvordan bilen eksploderede og brød i brand.

Den 53-årige har formentlig kørt mellem 80 og 100 kilometer i timen.

- Jeg kan se, at det er en forholdsvis lige vej, de har kørt på dernede. Så hvad ulykken præcist skyldes, det ved vi ikke endnu, siger Jens Claumarch.

Den omkomne, der kommer fra lokalområdet, skal nu obduceres for at forsøge at fastslå nærmere, hvad der kan være sket. Ifølge vagtchefen var Teslaen så udbrændt, at den ikke kunne undersøges af en bilinspektør.

De pårørende er underrettet.