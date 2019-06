Kalundborg Kommune har gjort flere tiltag for at rykke folk til. Blandt andet er der åbnet nye uddannelser og startet et byggeri af campus og togstation, forklarer borgmester Martin Damm til Momentum. Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes bidrager i høj grad til vækst i kommunen. (Arkivfoto)

52 kommuner har vendt finanskrisen ryggen

De fleste kommuner oplever fremgang, men mange kæmper fortsat efter finanskrisen. En fordel at have en stor virksomhed inden for kommunegrænsen, siger forsker.

Snart er det 11 år siden, at den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers krakkede. Det forgiftede den finansielle sektor, og krakket kickstartede finanskrisen, der satte sorte spor verden over.

