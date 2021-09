52-årig erkender drab på ekskone

En 41-årig kvinde, der lørdag blev dræbt i Aalborg, havde tidligere været gift med gerningsmanden. De havde to børn på henholdsvis seks og otte år sammen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen forklarer i pressemeddelelsen, at politiet af hensyn til efterforskningen ikke kommer med flere oplysninger lige nu.

- Det beder vi om forståelse for ikke mindst af hensyn til sagens parter, siger vicepolitiinspektøren.

Manden erkendte i et grundlovsforhør lørdag at have dræbt kvinden. Han ønskede dog ikke at udtale sig mere i sagen på daværende tidspunkt.

Kort efter at sigtelsen var blevet læst op i retten, og manden havde erkendt sig skyldig, blev dørene lukket. Det betyder, at for eksempel politiets beviser mod manden ikke kommer frem i offentligheden foreløbig.

Ofte lukkes dørene i drabssager af hensyn til den videre efterforskning. Nordjyllands Politi har også tidligere meddelt, at der skal afhøres mange vidner.

Drabet fandt sted tidligt fredag aften på åben gade i Aalborg. Det skete, da der blev affyret skud på Skelagervej.

Anmeldelsen om skud kom klokken 18.15 og gik på, at en kvinde var blevet ramt. Da politi og redning nåede frem, blev kvinden bragt til behandling på sygehuset. Hendes tilstand var kritisk, og hun afgik kort efter ved døden.

Den 52-årige mand blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet frem til den 5. oktober.