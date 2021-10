Artiklen: 50.000 skriver under for at stoppe hjemsendelse af syrere

50.000 skriver under for at stoppe hjemsendelse af syrere

Et borgerforslag vil have ændret den lov, der gør det muligt at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien.

Borgerforslaget "Stop hjemsendelsen af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold" har rundet 50.000 underskrifter.

Det fremgår mandag aften af hjemmesiden borgerforslag.dk.

Det betyder, at forslaget skal behandles af Folketinget.

Af borgerforslaget fremgår det, at man vil have Folketinget til at ændre den lov, der giver danske myndigheder mulighed for at sende flygtninge tilbage til Syrien.

- Vi ønsker en lov, der sikrer, at en flygtning først kan få inddraget sin asylopholdstilladelse, hvis der er sket "fundamentale, stabile og varige ændringer" i hjemlandet, som anført i FN's flygtningekonvention, lyder det i borgerforslaget.

Borgerforslaget blev fremsat 22. april i år.

I 2015 vedtog Folketinget en lov, der gjorde det muligt at gøre en asylansøgers beskyttelsesstatus midlertidig.

I december sidste år stadfæstede Flygtningenævnet en afgørelse fra Udlændingestyrelsen om forholdene i Damaskus-provinsen.

Flygtningenævnet slog fast, at forholdene i provinsen ikke længere var så alvorlige, at der var grundlag for at meddele eller forlænge midlertidige opholdstilladelser efter en paragraf i udlændingeloven om midlertidig beskyttelsesstatus.

I henhold til paragraffen bliver der givet opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, "hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf".

Regeringen har også besluttet, at man ikke vil hjemsende syrere med tvang, fordi man ikke vil samarbejde med Syriens præsident, Bashar al-Assad. Samarbejde med modtagelandet er en forudsætning for at kunne udsende nogen med tvang.

Når et borgerforslag når 50.000 underskrivere, skal Folketinget tage stilling til forslaget.

Det er kun folketingsmedlemmer og ministre, der kan fremsætte forslag i Folketinget. Derfor skal partierne i Folketinget tage stilling til, hvem der fremsætter forslaget.

Herefter vil forslaget blive behandlet på samme måde som andre beslutningsforslag i Folketinget.