50.000 danskere har et skadeligt forbrug af illegale stoffer

Der er cirka 50.000 stofbrugere, der har et højrisikoforbrug af illegale stoffer, for eksempel heroin og centralstimulerende stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy.

Opgørelsen viser også, at 32.000 personer derudover vurderes at have et højrisikoforbrug af hash. Det vil sige, at de har brugt hash i mindst 20 dage den seneste måned.

Det er første gang, Sundhedsstyrelsen laver opgørelsen på denne måde. Derfor er det ikke muligt at sammenligne det nye skøn med tidligere gennemførte undersøgelser.

- Skønnet giver os det bedste bud på omfanget af personer i Danmark, der har et vedvarende og alvorligt stofmisbrug.

- Det er væsentligt for myndigheder og professionelle at kende omfanget, da det giver bedre mulighed for at planlægge indsatser til denne gruppe af borgere og for at pejle sig ind på det fremtidige behov for indsatser, siger chefkonsulent Kari Grasaasen, Sundhedsstyrelsen.

Et højrisikoforbrug er defineret som et forbrug af stoffer, der har medført fysiske, psykiske og/eller sociale skader.

Tallet 50.000 rummer også personer, der er i behandling med eksempelvis metadon. Det drejer sig om 7000 personer.

Chefkonsulenten peger på, at det nye skøn blandt andet kan bruges af kommunerne, der har ansvaret for misbrugsbehandlingen.

Ud af de 50.000 stofbrugere med et højrisikoforbrug er der 30.000, som bruger centralstimulerende stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy.

- Det overrasker os ikke, men man kan godt synes, at det er mange med 30.000 brugere, der har et vedvarende forbrug af de her centralstimulerende stoffer.

- Men derfor er det godt, vi har sådan et skøn, så kommuner kan blive opmærksomme på, at brugerne er derude og måske blive inspireret af at have en behandlingspalette, hvor opsøgende behandling indgår, siger hun.

Samtidig med det nye skøn har Sundhedsstyrelsen offentliggjort antallet af narkorelaterede dødsfald for 2018.

Det viser, at tallet ligger stabilt på omkring 250 personer.

Der ses en stigning i antallet af personer, der bliver indlagt med forgiftning efter indtag af kokain.

Det tilskriver chefkonsulenten, at stofferne for tiden er ekstra stærke. Det skyldes formentlig en øget produktion, som gør det unødvendigt at fortynde stofferne.