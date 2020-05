500 forhold om svindel udløser 3,5 års fængsel til hovedmand

Seks personer er torsdag ved Retten i Viborg dømt for omfattende bedragerier. Straffen til hovedmanden lyder på fængsel i tre et halvt år, skriver Skive Folkeblad.

150 firmaer - blandt dem byggemarkeder, benzinselskaber, dagligvareforretninger og andre virksomheder af forskellig slags - var ofre for svindlen.

Under sagen har Hasselstrøm indrømmet, at han brød loven. Men han har ifølge Skive Folkeblad sagt, at det var hans plan var at drive en legitim forretning, da han i 2017 begyndte at købe på kredit i eget navn.

Men kreditorerne så aldrig deres penge. Alt i alt er der sket omkring 500 handler.

I det centrale virksomhedsregister CVR står Kenneth Hasselstrøm opført som bosiddende i Zürich i Schweiz. Ud for hans navn optræder en række selskaber, som hvert og et ikke længere eksisterer. De fleste er gået konkurs.

Han er også tidligere dømt for bedrageri.

De øvrige tiltalte i sagen spillede mindre roller end Hasselstrøm. De er idømt mellem 3 og 15 måneders fængsel.

De seks dømte har nu 14 dage til at overveje, om de vil anke dommen til Vestre Landsret.

I en pressemeddelelse konstaterer specialanklager Gorm Søgaard Lund, at et stort antal mennesker var ofre i sagen.

- Politiet har lavet et omfattende efterforskningsarbejde i sagen, og det er naturligvis tilfredsstillende at konstatere, at det store arbejde har ført til, at de mange, der er blevet snydt, kan se, at gerningsmændene bliver straffet, siger han.

Kenneth Hasselstrøm har siddet varetægtsfængslet under sagens behandling i retten.

I slutningen af 2017 kom politiet på sporet af ham, men han rejste til Thailand. I foråret 2018 lykkedes det at få ham anholdt og derefter fængslet. Undervejs har han afsonet en tidligere dom for bedrageri, oplyser anklageren til Ritzau.