Al fysisk aktivitet tæller. Og så giver det bare endnu mere at skrue op for intensiteten, siger Michael Kjær, som er klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin og Center for Sund Aldring. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: 50 plus? Så får du endnu mere ud af motion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

50 plus? Så får du endnu mere ud af motion

Det er aldrig for sent at skrue op for motionen og udsætte aldringen. Faktisk kan der være rigtig gode sundhedseffekter selv i en højere alder.

Danmark - 24. oktober 2020 kl. 06:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Har du aldrig været typen, der snørede løbeskoene? Eller er motivationen dalet med årene? Så er det bare med at komme i gang, og det kan heldigvis aldrig blive for sent. Motionen kan forlænge dit liv og holde sygdom og skavanker fra døren. Og faktisk bliver effekten på dine cellers levetid muligvis kun større, når du er lidt oppe i årene. Det viser et nyt studie fra Syddansk Universitet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger