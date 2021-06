50 kilometer motorvej kalder smil frem hos Viborg-borgmester

Projektet i Midtjylland er også blevet kaldt Hærvejsmotorvejen, og det er de første to strækninger - ved Viborg samt mellem Billund og Give - der skal realiseres med aftalen.

Udsigten til den cirka 50 kilometer lange motorvejsstrækning mellem Løvel nord for Viborg og Bording syd for kommunen begejstrer borgmester Ulrik Wilbek (V).

- Jeg er rigtig glad i dag. Det er utroligt vigtigt for Viborg og for Viborgs virksomheder, der har efterspurgt den i mange år.

- Vi er trods alt en af de største byer i Danmark uden en motorvej. Men nu bliver vi på den her måde koblet på det øvrige motorvejsnet, siger Ulrik Wilbek.

Der er afsat en ramme på 3,9 milliarder kroner til motorvejsstrækningen.

Arbejdet ventes at begynde i 2026. En nærmere undersøgelse af konsekvenser for miljøet skal nu afklare, om vejen skal forløbe vest eller øst om Viborg.

Det er en begrænset del af planen om en ny sammenhængende midtjysk motorvej, der realiseres med aftalen.

Først efter 2035 vil man ifølge aftalen gå videre med at prioritere midler til den resterende del af planen, fremgår det af aftalen.

Men Ulrik Wilbek mener, at selv en kort motorvejsstrækning på 50 kilometer kommer til at gøre en forskel for Viborg.

- Det kommer til at tage noget tid, før den midtjyske motorvej bliver færdigt. Men isoleret set for Viborgs vedkommende betyder den, at vi kan blive koblet på de andre motorveje i Jylland med det stykke, der laves, siger Ulrik Wilbek.

- Det betyder enormt meget for erhvervslivet. Det er ingen hemmelighed, at nogle virksomheder i vore området har antydet, at de ville være nødt til at flytte på grund af dårlig infrastruktur.

- Nu kan vi fastholde dem og forhåbentligt få nogle nye virksomheder hertil, siger Ulrik Wilbek.