50-årig mand i kritisk tilstand efter knivstikkeri i Frederikssund

En 50-årig mand er blevet stukket med kniv på Frederikssund Station, og det betyder, at togtrafikken er indstillet.

Politiet har anholdt to personer, som menes at kunne sættes i forbindelse med knivstikkeriet.

De pårørende er underrettet.

Det er uvist, hvor længe togtrafikken står stille. Politiet er sent fredag fortsat på stedet for at foretage undersøgelser.