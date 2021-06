Den danske Oscar-hædrede film "Druk" er blevet delt flere tusinde gange uden betaling. En bagmænd er nu blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet at gøre filmen tilgængelig ulovligt.

50-årig mand dømt for at stå bag ulovlige piratsider

En 50-årig familiefar fra Middelfart har været med til at gøre tusindvis af film, tv-serier, musik, tegneserier og lydbøger ulovligt tilgængeligt for tusindvis af brugere.

Retten i Odense har idømt ham fire måneders fængsel, skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Tre af månederne er gjort betinget. Det vil sige, at de som udgangspunkt ikke skal afsones.

Manden stod blandt andet for leje af server, køb af domænenavn, udarbejdelse af hjemmeside, opsætning af betalingsløsninger og ydede kundeservice ved at besvare brugeres spørgsmål.

Han var en af flere bagmænd for to ulovlige sider - asgrd.org og nordicbits.eu. De havde henholdsvis 23.000 brugere og 5000 brugere, der tilsammen gjorde omkring 27.000 ulovlige filer tilgængelige.

Christian Raaholt Hahn, der er anklager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), fortæller, at blandt andet den danske film "Druk" er blevet delt flere tusinde gange uden betaling.

Det giver de mennesker, der står bag den Oscar-hædrede film, et økonomisk tab.

- Men det rammer også alle dem, der arbejder med at lave eksempelvis film og tv - som for eksempel skuespillere og makeupartister, og det rammer samfundsøkonomien og dermed os alle sammen, når statskassen går glip af moms og afgifter.

- Derfor er jeg meget tilfreds med dommen i dag, for den sender et klart signal til både bagmænd og brugere om, at der bliver slået hårdt ned, siger anklageren, der har ført sagen, i pressemeddelelsen.

Sagen udspringer af, at interesseorganisationen RettighedsAlliancen i oktober 2020 anmeldte internetsiden asgrd.org til Søik, da man havde konstateret, at der blev delt en række ulovlige kopier af danske film og serier.

Den 50-årige mand blev anholdt den 21. december 2020 og blev i et retsmøde bag lukkede døre varetægtsfængslet hen over jul og nytår, mens efterforskningen fortsatte for at identificere yderligere bagmænd.

I januar 2021 blev yderligere seks formodede bagmænd anholdt i sagen. De blev sigtet for ophavsretskrænkelser af særligt grov karakter og efterfølgende løsladt igen.

Der er endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses tiltale mod dem.