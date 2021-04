50-årig fisker er død efter kæntringsulykke

En 50-årig fisker døde mandag aften på Rigshospitalet, efter at hans fiskekutter søndag eftermiddag kæntrede ud for Udsholt Strand vest for Gilleleje.

- Vi har fået besked fra Rigshospitalet, at han afgik ved døden klokken 18 med sin familie omkring sig, fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.