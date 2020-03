50-årig er hidtil yngste coronadødsfald i Danmark

Medianalderen er på 80 år.

SSI fortæller, at fordelingen er på linje med, hvad man har set i andre lande, der har været ramt af virusset.

Statens Serum Institut oplyser, at der indtil videre har været 526 indlagte med coronavirus. Lidt over halvdelen havde kendte kroniske sygdomme.

- Det ser ud til at alders- og kønsfordelingen blandt de indlagte Covid-19-patienter svarer til, hvad der er set i andre lande, siger overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

- Særligt ældre og personer med kroniske sygdomme er i risiko for et alvorligt forløb, siger hun i en pressemeddelelse.

Selv om der har været 34 dødsfald, er det ikke ensbetydende med, at coronavirus har været dødsårsagen.

I flere tilfælde har de personer, der er døde, haft andre alvorlige sygdomme ud over virusset.

For at indgå i statistikken skal man være død, senest 60 dage efter at man blev smittet med virusset.