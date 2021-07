50 år og både helt og skurk

Ender han i en amerikansk domstol, risikerer han en dom på 175 års fængsel.

Assange fylder den 3. juli 50 år, og han har i de seneste ni år været enten i fængsel eller i husarrest.

Han er manden bag organisationen WikiLeaks, der for alvor blev kendt i 2010, da den offentliggjorde en halv million påståede hemmelige amerikanske dokumenter.

De handlede om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak.

Det førte til 18 amerikanske anklager mod Assange, som blandt andet anklages for ulovligt at have erhvervet dokumenterne.

Sagen tog en ny drejning i 2010. For i Sverige sagde to kvinder, at Assange under et besøg havde begået et seksuelt overgreb på dem.

Da beskyldningerne kom frem, befandt han sig i Storbritannien, og nu krævede Sverige ham udleveret til afhøring og måske en senere retssag.

Assange frygtede, at han så ville blive udleveret til USA.

Han flygtede ind på Ecuadors London-ambassade i 2012, hvor han søgte asyl.

Senere lukkede den svenske efterforskning, men Assange blev på ambassaden.

I 2019 ophørte hans asyl. Han blev anholdt af britisk politi og dømt et års fængsel for tidligere at have brudt reglerne om kaution.

Så han blev fængslet, mens USA gik til domstolene for at få ham udleveret.

I januar i år afviste en domstol at udlevere ham og henviste til hans mentale tilstand.

USA har appelleret dommen. Sagen er ikke afgjort endnu.

Der er delte meninger om Julian Assange.

Aktivister regner ham for en frihedskæmper, mens amerikanske myndigheder ser ham som en skurk.

Assange har været en torn i øjet på amerikanske myndigheder i mange år.

Han var aktiv som hacker i slutningen af 1980'erne, da computerverdenen ikke var så udbredt og kendt blandt almindelige mennesker som nu.

Han læste som ung matematik og programmering, men fik aldrig en eksamen.

Men dengang brød han ind i både det amerikanske forsvarsministeriums og rumadministrationen Nasa's systemer.

Han brød også ind i australske og canadiske institutioner og firmaer.

I 1996 blev han i Australien dømt bøder og erstatning for 24 hackerangreb.

Privat blev han gift som stor teenager med Teresa. De fik en søn i 1989.

Ægteskabet holdt ikke.

Han er nu forlovet med Stella Moris, der fører kampagne for at få ham løsladt.