Se billedserie En meget ung Kronprins Frederik bag balustraden på balkonen i kuppelsalen, Fredensborg Slot. Foto: ALLAN MOE/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: 50 år: Kronprinsen fejres i ni dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

50 år: Kronprinsen fejres i ni dage

Danmark - 13. maj 2018 kl. 13:50 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver masser af arrangementer i forbindelse med kronprins Frederiks 50 års fødselsdag 26. maj.

På selve fødselsdagen vil kronprins Frederik og kronprinsesse Mary sammen med parrets fire børn og dronning Margrethe træde ud på balkonen på Frederik VIII's Palæ på Amalienborg. Det sker præcis klokken 12, hvor de kongelige vil lade sig hylde på balkon. De kongelige vil også overvære, at Den Kongelige Livgarde gennemfører vagtskifte.

Samme aften klokken 20 er Dronning Margrethe vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag. Her vil den kongelige familie deltage sammen med en række gæster fra ind- og udland.

Fejring starter 18. maj Selve fejringen af Kronprins Frederik starter dog allerede på fredag den 18. maj, hvor kronprinsen i anledning af sin fødselsdag overrækker en række legater fra Crown Prince Frederik Fund. Det sker i Alexandersalen på Christiansborg Slot. Fonden og dens midler var en folkegave, som Kronprinsen fik af dansk-amerikanere i 25-års fødselsdagsgave under Kronprinsens studier ved Harvard University.

Om aftenen er Kronprinsparret værter ved en middag for bestyrelsen og samarbejdspartnere i Crown Prince Frederik Fund. Jubilæumsmiddagen finder sted i Frederik VIII's Palæ, Amalienborg.

Royal Run Mandag 21. maj gælder det så løbeturene i Royal Run. Royal Run finder sted i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København/Frederiksberg. Her kan man tilmelde sig to forskellige løbedistancer, One Mile (1,609 km) og 10 km.

Kronprinsen begynder dagen i Aalborg med at løbe One Mile, derefter fortsætter Kronprinsen til Aarhus, Esbjerg og Odense og vil ligeledes her løbe One Mile. Kronprinsen slutter dagen af i København og på Frederiksberg med at løbe 10 km gennem byen.

Den 22. maj er Kronprinsen vært ved en reception for Kronprinsens protektioner ombord på Kongeskibet Dannebrog.

Dagen efter er kronprins Frederik og kronprinsesse Mary tilbage i det jyske. I Aarhus vil kommunen være vært ved en række besøg ved virksomheder og organisationer.

Dagen indledes med et besøg i Filmby Aarhus, hvor Kronprinsparret vil blive introduceret til byens film-, erhvervs- og iværksættermiljø. Herefter deltager Kronprinsparret i åbningen af det Internationale Sejlsportscenter på den nye havnefront.

Den 23. maj åbner kronprinsen et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS), der fremover skal bære navnet "Crown Prince Frederik Center for Public Leadership".

Det nye center på Aarhus BSS bliver placeret på Institut for Statskundskab og skal være et center for levering af forskningsbaseret viden om offentlig ledelse.

Kronprinsens portræt I anledning af 50 års-dagen er der blevet malet et nyt portræt af Kronprins Frederik. Det bliver afsløret torsdag den 24. maj på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Det nye portræt vil danne centrum for en udstilling med portrætter af den australske billedkunstner Ralph Heimans.

Udstillingen "Ralph Heimans Portrætter" viser en væsentlig del af kunstnerens produktion, der omfatter et portræt af H.K.H. Kronprinsessen, medlemmer af det britiske kongehus og internationale personligheder.

I anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag åbner museet desuden udstillingen "H.K.H. Kronprins Frederik - Prins til Danmark", der gennem dragter og billeder fortæller om Kronprinsen med nedslag i begivenheder og temaer, som er centrale i Kronprinsens livsforløb.

DR fødselsdagsshow Endelig vil der dagen efter kronprins Frederiks fødselsdag være et stort fødselsdagsshow arrangeret af Danmarks Radio. Showet "Hele Danmark fejrer Kronprinsen" sendes direkte fra Royal Arena, København, på tv-kanalen DR1. Showet overværes af kronprins Frederik og hele den kongelige familie.