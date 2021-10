477 nye smittetilfælde - ingen nye dødsfald

- Det er ganske stabilt, og det har det i store træk været over de seneste uger, siger Kasper Karmark Iversen, der er overlæge på Herlev-Gentofte Hospital og professor ved Københavns Universitet.

Antallet af indlagte stiger med 1 til 87 personer.

Der er ingen nye døde med coronavirus.

Af de indlagte ligger 13 personer på en intensivafdeling, og otte af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Tirsdag offentliggøres kontakttallet, der er en beregning af, hvordan smitten spreder sig i samfundet.

Denne tirsdag er det beregnet til 1,0, hvilket betyder, at epidemien hverken er tiltagende eller aftagende.

Det daglige smittetal har ikke været over 600 i omkring en måned.

Kasper Karmark Iversen mener dog, at smittetallet kan stige i de kommende uger.

- Der er en risiko for, at vi ser smittetallet stige, når vi går ind i efteråret. Vi havde forventet, at det allerede var kommet, men det er det heldigvis ikke endnu, siger han.

Han tror dog ikke, at et stigende smittetal vil betyde en stor belastning på sygehusene.

- Jeg tror stadig, at langt det meste af smitten er båret af yngre og raske individer. Deres risiko for at blive meget syge og blive indlagte er forholdsmæssig lav, siger han.

De 477 nye smittetilfælde er fundet blandt 34.668 PCR-test - den test, hvor man podes i svælget.

Det betyder, at 1,38 procent af det seneste døgns PCR-test viste positiv for covid-19.

1407 personer har det seneste døgn fået enten første eller andet stik med en vaccine mod covid-19.

Omkring 4,38 millioner danskere er færdigvaccinerede.

I alt har 85.375 borgere fået deres første revaccination - også kendt som det tredje stik.

Det er borgere på 85 år og derover, plejehjemsbeboere og personer med særligt nedsat immunforsvar, der i øjeblikket tilbydes tredje stik.