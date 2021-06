47 er smittet i relation til Rusland-kampen

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi følger stadig udviklingen tæt. Der kan være mørketal, men set i forhold til menneskemængderne og adfærden er der indtil videre tale om et relativt lille antal, siger Anette Lykke Petri, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, i et skriftligt svar.

I relation til kampen mod Finland i Parken den 12. juni er der fundet otte smittede, hvoraf en er med Delta-varianten.

33 personer er blevet registreret smittet i relation til kampen mod Belgien. Heraf er 18 med Delta-varianten.

Altså er lige under halvdelen af de smittede ved de tre landskampe smittet med Delta-varianten.

Varianten regnes for at være særligt smitsom. Derfor opfordres også nære kontakters nære kontakter at lade sig teste ved fund af varianten.

Efter kampen mod Belgien, der blev spillet den 17. juni, opfordrede Styrelsen for Patientsikkerhed tilskuere, der var på D- eller B-tribunen i Parken til at tage en PCR-test.

Også efter kampen mod Rusland den 21. juni opfordrede Styrelsen For Patientsikkerhed tilskuere, der havde været på B-tribunen til at lade sig teste.

En opgørelse fra Statens Serum Institut fra lørdag viste, at der i Danmark på daværende tidspunkt var fundet i alt 320 tilfælde af Delta-varianten.

Lørdag blev også Delta Plus-varianten fundet i Danmark for første gang. Det var en passager på et fly fra Portugal, der blev testet positiv for Delta Plus.

2. april 2021 blev det første tilfælde af Delta-varianten fundet i Danmark.