469 er testet positive for coronavirus det seneste døgn

SSI oplyser, at 17 mennesker er blevet indlagt med covid-19, men at det samlede antal af indlagte er faldet med 3 til 59.

Seruminstituttet oplyser dog samtidig, at statistikken for antallet af indlagte er usikker, da der har været forsinkelser i indhentning af de regionale data for indlæggelser.

Med det seneste døgns tre dødsfald er nu i alt 638 covid-19-smittede døde under pandemien.

23.580 mennesker er blevet testet for coronavirus for første gang siden lørdag. Der er i alt blevet taget 50.603 prøver.

Grunden til forskellen i de to tal er, at nogle mennesker bliver testet mere end én gang.

Antallet af nye smittede mellem fredag og lørdag var 589. De to dage forinden var tallet cirka 450 om dagen. Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på lørdagens markant højere tal.

Tilbage i august var der to sammenhængende uger, hvor det daglige smittetal kun oversteg 100 tre gange.

De seneste ugers høje smittetal har flere gange sat rekord i forhold til foråret. De aktuelle tal skal dog ses i lyset af, at der nu også bliver testet flere og også flere uden symptomer. Derfor må der også formodes at blive fundet langt flere smittede, end der gjorde i foråret.