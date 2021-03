450.000 færre doser i april fra Johnson & Johnson

Vaccinen fra Johnson & Johnson bliver den fjerde vaccine brugt i EU, og modsat de tre andre kræver den blot ét stik.

Den har vist sig at være 67 procent effektiv til forebyggelse af covid-19.

Det er den vaccine, som EU har forhåndskøbt flest doser af. Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere over otte millioner personer med Johnson & Johnson-vaccinen.

Den opdaterede kalender viser desuden, at alle danskere over 16 år nu forventes at være blevet tilbudt vaccination i uge 30 i juli. I seneste kalender var det uge 29.

Samtidig har Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, torsdag oplyst på et pressemøde om AstraZeneca-vaccinen, at den fortsat vil være sat i bero de næste tre uger.

Skulle det ende med, at den ikke tages i brug igen, vil det skubbe slutdatoen for tilbudt vaccination til uge 32 i august.

Det viser en alternativ vaccinationskalender fra Sundhedsstyrelsen, hvis AstraZeneca tages ud af vaccineprogrammet.

Det drejer sig om lidt over 300.000 færre vaccinedoser til brug i maj og juni, hvis AstraZeneca fjernes helt, viser kalenderens prognoser.

Suspenderingen af vaccinen fra AstraZeneca skyldes, at myndighederne har brug for mere tid til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper blandt vaccinerede.

I første omgang var suspenderingen på to uger, der sluttede torsdag.