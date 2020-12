45 midaldrende jyder sigtes for dansefest i Holstebro

Der var godt gang i dansegulvet, da Midt- og Vestjyllands Politi lørdag aften greb ind over for en fest i et lokale øst for Holstebro.

Et tomandsband stod for livemusik, og ikke mindre end 43 "midaldrende" mænd og kvinder var mødt op for at få sig en sjov aften - coronarestriktioner eller ej.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær natten til søndag.

- Vi fik et tip om, at der var fest i et festlokale i en tidligere virksomhed på en adresse umiddelbart øst for Holstebro, siger vagtchefen.

- Vi gik ind derude omkring klokken 23, og det forløb i god ro og orden.

De 43 gæster, som alle kommer fra Vestdanmark, er nu sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet og kan forvente bøder på 2500 kroner, fortæller Simon Skelkjær.

De to musikere, der spillede til festen, menes at være arrangørerne og er også blevet sigtet.

De får bøder på 10.000 kroner, oplyser politiet.

- Jeg synes, at det er lidt skammeligt, at man kan finde på at gøre det, siger Simon Skelkjær.

- Der er så mange restriktioner, og alligevel vælger man at holde fest med dans og alkohol. Det er i hvert fald ikke kun de unge mennesker, der ikke kan finde ud af det.

Der gælder på landsplan et forbud mod at samles flere end ti personer.

Holstebro Kommune er frem til og med 3. januar 2021 omfattet af regeringens skærpede tiltag mod corona.