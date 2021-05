45-årig fængslet i fire uger for bombetrussel mod kongehuset

Nordjyde erkender, at han skrev til Københavns Politi, at han ville dræbe alle på Amalienborg med en bombe.

En 45-årig mand fra Nordjylland er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger for trusler mod kongehuset.

Det er udfaldet efter et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

I december skrev og afsendte manden et brev til Københavns Politi på Hovedbanegården med ordlyden:

- Bombetrussel. Død klokken 00.01 den 1/1 21, ihjel springer jeg Amalienborg i tusind stykker med en bombe, og alle i kongehuset bliver dræbt. Med venlig hilsen julemanden.

Den 45-årige erkender, at det var ham, der skrev og sendte brevet. Han er fængslet i de næste fire uger, da dommeren vurderede, at der er risiko for, at manden kunne finde på at lave en lignende lovovertrædelse.

Siden brevet i januar landede i politiets postkasse, har politiet forsøgt at finde frem til, hvor brevet kom fra. Det var mandens DNA på brevet, der afslørede ham.